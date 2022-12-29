Центробанк Турции успешно провел тестовые транзакции с цифровой лирой

Центральный банк Турции успешно провел тестовые транзакции с использованием "цифровой лиры" - официальной криптовалюты.

Центральный банк Турции успешно провел тестовые транзакции с использованием "цифровой лиры" - официальной криптовалюты.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил регулятор.

"Успешно проведены первые транзакции через систему цифровой турецкой лиры в рамках первой стадии исследования проекта. ЦБ продолжит ограниченные испытания для узкого круга заинтересованных лиц в первом квартале 2023 года", - говорится в сообщении.

Банк планирует в следующем году приобщить к испытаниям некоторые банки и работающие в сфере финансовых технологий компании.