О нас

Центробанк Турции сообщил о повышении учетной ставки до 40%

Центробанк Турции сообщил о повышении учетной ставки до 40% Центробанк Турции сообщил о повышении учетной ставки с 35% до 40%
Финансы
23 ноября 2023 г. 15:07
Центробанк Турции сообщил о повышении учетной ставки до 40%

Центральный банк Турции повысил учетную ставку с 35% до 40%.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике принял решение о повышении учетной ставки (ставки аукциона недельного репо) с 35% до 40%. Общая инфляция, которая немного снизилась в октябре, остается соответствующей прогнозу, представленному в последнем отчете. Текущий уровень внутреннего спроса, цены на услуги и геополитические риски оказывают инфляционное давление", - отмечается в сообщении ЦБ.

Это уже шестое повышение учетной ставки в Турции в 2023 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Central Bank of Türkiye announces increase in discount rate to 40%
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini 40 %-ə qaldırıb

Другие новости из категории

Пострадавшим от пожара объектам на рынке стройматериалов в Баку не будут предоставлены страховые выплаты
Пострадавшим от пожара объектам на рынке стройматериалов в Баку не будут предоставлены страховые выплаты
23 ноября 2023 г. 15:44
Микаил Джаббаров: Валютные резервы Азербайджана в 10 раз превышают внешний долг
Микаил Джаббаров: Валютные резервы Азербайджана в 10 раз превышают внешний долг
23 ноября 2023 г. 13:01
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 18%
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 18%
23 ноября 2023 г. 12:55
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 3%
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 3%
23 ноября 2023 г. 12:52
Министр: В следующем году на реконструкцию Карабаха будет выделено не менее $2,4 млрд
Министр: В следующем году на реконструкцию Карабаха будет выделено не менее $2,4 млрд
23 ноября 2023 г. 12:44
В Азербайджане удельный вес проблемных кредитов впервые упал ниже 2%
В Азербайджане удельный вес проблемных кредитов впервые упал ниже 2%
23 ноября 2023 г. 12:43
За 10 месяцев ипотечный фонд Азербайджана выдал кредиты на сумму 416 млн манатов
За 10 месяцев ипотечный фонд Азербайджана выдал кредиты на сумму 416 млн манатов
23 ноября 2023 г. 12:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2023)
23 ноября 2023 г. 09:25
Таджикистан и ЕАБР подписали инвестиционное соглашение
Таджикистан и ЕАБР подписали инвестиционное соглашение
23 ноября 2023 г. 09:06
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.11.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.11.2023)
23 ноября 2023 г. 09:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi