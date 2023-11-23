Центробанк Турции сообщил о повышении учетной ставки до 40%

Центробанк Турции сообщил о повышении учетной ставки с 35% до 40%

Центральный банк Турции повысил учетную ставку с 35% до 40%.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике принял решение о повышении учетной ставки (ставки аукциона недельного репо) с 35% до 40%. Общая инфляция, которая немного снизилась в октябре, остается соответствующей прогнозу, представленному в последнем отчете. Текущий уровень внутреннего спроса, цены на услуги и геополитические риски оказывают инфляционное давление", - отмечается в сообщении ЦБ.

Это уже шестое повышение учетной ставки в Турции в 2023 году.