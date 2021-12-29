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Центробанк Турции сохранит плавающий обменный курс в 2022 году

Центробанк Турции сохранит плавающий обменный курс в 2022 году Центральный банк Турции сохранит режим плавающего обменного курса нацвалюты, а также среднесрочный целевой показатель инфляции на уровне 5%. Регулятор в среду обнародовал свою денежно-кредитную и курсовую политику на 2022 год.
Финансы
29 декабря 2021 г. 12:52
Центробанк Турции сохранит плавающий обменный курс в 2022 году

Центральный банк Турции сохранит режим плавающего обменного курса нацвалюты, а также среднесрочный целевой показатель инфляции на уровне 5%. Регулятор в среду обнародовал свою денежно-кредитную и курсовую политику на 2022 год.

Об этом передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

"Основной целью Центрального банка Турецкой Республики является достижение и поддержание стабильности цен. Среднесрочный целевой показатель инфляции в 5%, установленный совместно с правительством, сохранен. Денежно-кредитная политика будет сформулирована таким образом, чтобы постепенно довести инфляцию до целевого уровня", — говорится в сообщении регулятора.

Регулятор в следующем году продолжит применять режим таргетирования инфляции. Основным инструментом политики будет ставка недельного репо.

ЦБ Турции также намерен продолжить наращивать свои резервы, пока рыночные условия будут подходящими.

Последний год финансовая система страны переживает не лучшие времена из-за падения курса нацвалюты. Нацвалюта резко обесценилась после нескольких подряд снижений учетной ставки Центробанка: 20 декабря доллар достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе стоил 7,4 лиры. Однако после заявлений президента Турции РеджепаТайипа Эрдогана о новых мерах по противодействию волатильности курса турецкая лира росла, практически отыграв потери последних недель: в среду утром доллар торгуется около 12 лир.

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