Центробанк Турции сохранил учетную ставку стабильной

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Центробанк Турции (TMB) на сегодняшнем очередном заседании сохранил учетную ставку неизменной. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, тем самым TMB утвердил еженедельную ставку по операциям репо на уровне 7,5%, нижний предел процентного коридора на отметке 7,25%, верхний предел процентного коридора - 8,25%. Банк объясняет этот шаг давлением на валютный курс, несмотря на спад экономической активности.

На фоне этой новости курс TRY/USD упал на 0,14% - до отметки 3,0570.

По мнению аналитической группы Report, укрепление лиры - временное явление, и в скором времени доллар вновь пойдет вверх.