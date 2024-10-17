Центробанк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50%

Центробанк Турции не стал менять ключевую процентную ставку по итогам седьмого заседания подряд.

Центробанк Турции не стал менять ключевую процентную ставку по итогам седьмого заседания подряд.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора.

Тренд в базовой инфляции (без учета цен на продукты питания и энергоносители) повысился в конце третьего квартала, что поставило под вопрос ожидаемое замедление роста потребительских цен в ближайшем будущем.

При этом основной показатель инфляции в сентябре замедлился до 49,4% с 52% в августе и обновил минимум с июля 2023 года. Ослабление инфляции отмечено по итогам четвертого месяца подряд.

Курс турецкой нацвалюты слабо меняется в ходе торгов в четверг и составляет 34,1735 лиры/$1. С начала этого года лира подешевела на 15,9%.