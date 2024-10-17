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Центробанк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50%

Центробанк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50% Центробанк Турции не стал менять ключевую процентную ставку по итогам седьмого заседания подряд.
Финансы
17 октября 2024 г. 16:24
Центробанк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50%

Центробанк Турции не стал менять ключевую процентную ставку по итогам седьмого заседания подряд.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора.

Тренд в базовой инфляции (без учета цен на продукты питания и энергоносители) повысился в конце третьего квартала, что поставило под вопрос ожидаемое замедление роста потребительских цен в ближайшем будущем.

При этом основной показатель инфляции в сентябре замедлился до 49,4% с 52% в августе и обновил минимум с июля 2023 года. Ослабление инфляции отмечено по итогам четвертого месяца подряд.

Курс турецкой нацвалюты слабо меняется в ходе торгов в четверг и составляет 34,1735 лиры/$1. С начала этого года лира подешевела на 15,9%.

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