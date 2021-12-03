Центробанк Турции снова проведет валютные интервенции из-за падения лиры

Центробанк Турции заявил в пятницу о проведении новых прямых валютных интервенций на фоне рекордного падения турецкой лиры.

Центробанк Турции заявил в пятницу о проведении новых прямых валютных интервенций на фоне рекордного падения турецкой лиры.

На торгах утром в пятницу турецкая валюта упала на 2%, по состоянию на 13:45 по Баку составил 13,89 лир за доллар США, что является антирекордом, передает Report со ссылкой на "Прайм".

Эксперты связывают очередной минимум лиры с тем, что ранее в пятницу международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило до негативного со стабильного долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте на уровне "ВВ-".

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Курс турецкой лиры к доллару в пятницу умеренно падает, приближаясь к историческому минимуму.

Об этом передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

На торгах утром в пятницу турецкая валюта упала на 1%, затем курс составил 13,79 лир за доллар США.

Турецкая валюта, которая в начале года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год более чем на 45%, до 13,8, а 23 ноября поставила новый антирекорд, упав на 16%. Такое резкое падение лиры за сутки стало максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как 18 ноября Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%.