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Центробанк Турции снизил учетную ставку с 47,5% до 45%

Центробанк Турции снизил учетную ставку с 47,5% до 45% Центральный банк Турции понизил учетную ставку на 250 базисных пунктов - с 47,5% до 45%.
Финансы
23 января 2025 г. 15:08
Центробанк Турции снизил учетную ставку с 47,5% до 45%

Центральный банк Турции понизил учетную ставку на 250 базисных пунктов - с 47,5% до 45%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении регулятора по итогам первого в наступившем году заседания комитета по монетарной политике.

"Комитет принял решение снизить учетную ставку [ставка аукциона недельного РЕПО] до 45%", - отмечается в заявлении.

Решение турецкого ЦБ совпало с мнениями большинства аналитиков. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что в 2025 году власти страны будут понижать учетную ставку, что будет способствовать снижению инфляции.

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