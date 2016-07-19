Центробанк Турции снизил процентную ставку

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Управление монетарной политики (PPK) Центробанка Турции (TCMB) на сегодняшнем заседании снизило верхний предел процентного коридора на 25 п.п. – до 8,75%, нижний предел процентного коридора остался неизменным на отметке 7,25%, еженедельная ставка по операциям репо также осталась стабильной - 7,5%.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, на заседании TCMB принято решение о мерах по обеспечению ликвидности банковского сектора в связи с колебаниями международных финансовых рынков. Напомним, что на предыдущем заседании TCNB верхний предел процентного коридора был снижен на 50 п.п.