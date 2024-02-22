Центробанк Турции прервал цикл повышения ключевой ставки

Центробанк Турции прервал начатый в июне 2023 года цикл повышения ключевой ставки и оставил ее на уровне 45%.

Центробанк Турции прервал начатый в июне 2023 года цикл повышения ключевой ставки и оставил ее на уровне 45%.

Как передает Report, это следует из заявления регулятора.

"Было принято решение оставить ключевую ставку на уровне 45%", - говорится в заявлении.

В январе регулятор повысил ставку до 45% с 42,5%.

В течение восьми месяцев ЦБ Турции повышал ставку.

Ранее участники рынка спрогнозировали инфляцию на конец года более чем в 42%, а курс доллара по отношению к национальной валюте - лире на уровне 40. Тем временем новый управляющий Центробанка Турции Фатих Карахан ранее сообщил, что регулятор сохранил прогноз инфляции на конец текущего года на уровне 36%. Турецкие политические власти в свою очередь рассчитывают, что к концу года инфляция снизится до 34%.