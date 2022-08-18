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Центробанк Турции понизил учетную ставку

Центробанк Турции понизил учетную ставку Центральный банк Турции в четверг принял решение снизить учетную ставку с 14 до 13%.
Финансы
18 августа 2022 г. 15:11
Центробанк Турции понизил учетную ставку

Центральный банк Турции в четверг принял решение снизить учетную ставку с 14 до 13%.

Как передает Report, это следует из заявления регулятора.

Комитет монетарной политики решил снизить ставку на аукционах недельного репо на уровне с 14 до 13%", — говорится в заявлении по итогам заседания регулятора.

"Центробанк Турции в этом году держал ставку неизменной, а лира постепенно ослабляется: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, а сейчас достигает 18 лир. Инфляция в годовом выражении, по данным Института статистики страны, ускорилась в июле до 79,6%", - сказано в сообщении.

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