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Центробанк Турции понизил ставку до 10,5% годовых

Центробанк Турции понизил ставку до 10,5% годовых Центробанк Турции в четверг снизил ключевую процентную ставку на 1,5 процентного пункта, до 10,5%.
Финансы
20 октября 2022 г. 15:12
Центробанк Турции понизил ставку до 10,5% годовых

Центробанк Турции в четверг снизил ключевую процентную ставку на 1,5 процентного пункта, до 10,5%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора.

В сентябре он была определена на уровне 12%.

Отметим, что регулятор в текущем году долгое время держал ставку неизменной на уровне 14%, а лира постепенно ослаблялась: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, в конце февраля уже 14 лир, а сейчас превысил 18,6 лиры. Инфляция в годовом выражении, по данным Института статистики страны, ускорилась в сентябре до 83,45%.

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