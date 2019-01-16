Центробанк Турции оставил без изменений учетную ставку

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное заседание Комитета по денежно-кредитной политике Центробанка Турции.

Как сообщает Report, учетная ставка, как и ожидали аналитики, сохранена на уровне 24%.

Курс доллара в Турции снизился с 5,41 до 5,38 лиры на фоне этого решения.

Напомним, что 13 сентября прошлого года регулятор повысил ставку на 6,25 процентных пункта, с 17,75% до 24%.