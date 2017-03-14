Центробанк Турции обновил прогнозы на 2017 год

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Центробанк Турции (TCMB) обнародовал мартовский отчет по прогнозам.
Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, согласно документу, к концу 2017 года курс доллара составит 3,8495 TRY/USD. Отметим, что в февральском прогнозе этот показатель был равен 3,8807 TRY/USD.
Инфляция по итогам года прогнозируется на уровне 9,08% против 8,87% в предыдущем отчете. Темпы экономического роста Турции в 2017 году сохранены на уровне 2,9%.
Cavid ƏzimovАвтор новости