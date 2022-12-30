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Центробанк Турции назвал переход с долларов на лиры главной целью на 2023 год

Центробанк Турции назвал переход с долларов на лиры главной целью на 2023 год Центробанк Турции намерен увеличить долю депозитов в лирах до 60% в банковской системе в первой половине 2023 года.
Финансы
30 декабря 2022 г. 16:29
Центробанк Турции назвал переход с долларов на лиры главной целью на 2023 год

Центробанк Турции намерен увеличить долю депозитов в лирах до 60% в банковской системе в первой половине 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в ежегодном заявлении регулятора.

На данный момент средний показатель доли лиры в банковских депозитах составляет 55%. Год назад доля лиры была 35%.

Как отмечает Bloomberg, стратегия денежно-кредитной политики Турции на следующий год свидетельствует, что регулирующие органы намерен поощрять граждан делать сбережения в лирах, а банки - держать долгосрочные гособлигации, деноминированные в местной валюте.

Эта структура, уточняет агентство, позволила ЦБ Турции снизить стоимость заимствований, несмотря на рост инфляции в стране.

Ранее Национальный институт статистики Турции сообщил, что по итогам ноября, инфляция в стране составила за 84,39% против 85,51% в октябре. Снижение инфляции было зафиксировано впервые за последние полтора года. Курс лиры вырос на +0,05% по 18,72 за доллар.

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Версия на английском языке Turkiye's central bank targets 60% lira deposits in banks by mid-2023

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