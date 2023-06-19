Центробанк Турции на этой неделе может повысить процентную ставку

Центральный банк Турции в четверг может повысить процентную ставку.

Центральный банк Турции в четверг может повысить процентную ставку.

Как передает Report, об этом сообщает газета Hürriyet.

"В четверг состоится заседание комитета по монетарной политике Центрального банка. Глава Центрального банка Хафизе Гайе Эркал впервые будет председательствовать на заседании. На рынках идет много разговоров. Некоторые говорят о повышении процентной ставки с 8% до 20%, другие - о 25%. Это - манипуляция с целью разрушить доверие к новой администрации", - говорится в статье.

Отмечается, что регулятор долгое время не идет на повышение процентной ставки, оставляя ее без изменений, сейчас она на уровне 8,5%.

Снижение курса турецкой лиры к иностранной валюте продолжается уже три недели. Курс доллара к лире в понедельник утром составляет 23,63 лиры за доллар.