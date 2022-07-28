Центробанк Турции: Инфляция по итогам года ожидается на уровне свыше 60%

Уровень инфляции в Турции по итогам текущего года ожидается на уровне 60,4% вместо ранее планировавшихся 42,8%.

Уровень инфляции в Турции по итогам текущего года ожидается на уровне 60,4% вместо ранее планировавшихся 42,8%.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил глава Центробанка Шахап Кавджиоглу.

Он отметил, что прогноз пересмотрен в связи с глобальными тенденциями - пандемия коронавируса, ситуация на энергорынках.

В июне инфляция в Турции, по данным национального института статистики, в годовом исчислении составила 78,62%. В то же время независимые эксперты из Группы анализа инфляции заявили, что она составила 175,55%.