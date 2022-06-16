Центробанк Швейцарии повысил ключевую ставку впервые с 2007 года

Национальный банк Швейцарии по итогам очередного заседания повысил ключевую ставку впервые за 15 лет — до минус 0,25% годовых с минус 0,75%.

Национальный банк Швейцарии по итогам очередного заседания повысил ключевую ставку впервые за 15 лет — до минус 0,25% годовых с минус 0,75%.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил регулятор.

Повышение стало первым с сентября 2007 года, при этом показатель находился на уровне минус 0,75% с 2015 года.

Повышение ставки регулятор объясняет необходимостью "противостоять усилению инфляционного давления". Центробанк отмечает, что более жесткая денежно-кредитная политика направлена на предотвращение широкого распространения инфляции на товары и услуги в Швейцарии. Регулятор также не исключил, что в обозримом будущем потребуется дальнейшее повышение ставки для стабилизации инфляции в диапазоне, совместимом со стабильностью цен в среднесрочной перспективе.

Прогноз регулятора по инфляции в стране на текущий год был повышен до 2,8% с 2,1%, на следующий год — до 1,9% с 0,9%, на 2024 год — до 1,6% с 0,9%.