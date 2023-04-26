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Центробанк Швеции повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта

Центробанк Швеции повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта Центральный банк Швеции (Риксбанк) в среду сообщил о повышении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта - до 3,5%.
Финансы
26 апреля 2023 г. 13:34
Центробанк Швеции повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта

Центральный банк Швеции (Риксбанк) в среду сообщил о повышении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта - до 3,5%.

Как передает Report со ссылкой на заявление регулятора, ставка будет повышена еще на 0,25 процентного пункта в июне или сентябре.

"Инфляция все еще слишком высока, а базовая инфляция в первые месяцы года была намного выше, чем ожидалось. Для того чтобы инфляция снизилась и стабилизировалась на целевом уровне в течение разумного периода времени, правление приняло решение повысить учетную ставку Риксбанка на 0,5 процентного пункта - до 3,5%", - сказано в заявлении.

По оценке регулятора, при проводимой денежно-кредитной политике предполагается, что инфляция снизится в этом году и стабилизируется на уровне около 2% в течение 2024 года.

Ранее Статистическое управление Швеции сообщало, что по итогам марта инфляция в стране замедлилась до 8% за счет снижения темпов роста цен на энергоносители. В феврале уровень инфляции составил 9,4%.

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Версия на английском языке Sweden raises key interest rate again to target inflation

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