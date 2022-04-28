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Центробанк Швеции повысил ключевую процентную ставку

Центробанк Швеции повысил ключевую процентную ставку Центральный банк Швеции в четверг сообщил о повышении ключевой процентной ставки с нуля до 0,25% из-за высокой инфляции.
Финансы
28 апреля 2022 г. 12:44
Центробанк Швеции повысил ключевую процентную ставку

Центральный банк Швеции в четверг сообщил о повышении ключевой процентной ставки с нуля до 0,25% из-за высокой инфляции.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, решение по ставке вступит в силу с 4 мая.

"Инфляция достигла самого высокого уровня с 1990-х годов и будет оставаться высокой в течение некоторого времени. Чтобы противодействовать высокой инфляции, влияющей на формирование цен и заработной платы, исполнительный совет принял решение повысить ставку репо с нуля до 0,25%", — говорится в заявлении банка.

ЦБ Швеции прогнозирует, что в перспективе ставка репо будет постепенно повышаться и через три года приблизится к 2%.

Статистическое управление Швеции ранее сообщало, что инфляция в стране в марте составила 6,1% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с декабря 1991 года.

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