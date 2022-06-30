Центробанк Швеции поднял ключевую ставку из-за инфляции

Шведский регулятор Риксбанк в связи с инфляцией повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 0,75%.

Шведский регулятор Риксбанк в связи с инфляцией повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 0,75%.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, к началу 2023 года ставка составит около 2%.

Ранее Центробанк планировал увеличить ставку к этому времени примерно до 1,2%. Во втором квартале 2025 года (конец прогнозного диапазона) ставка будет находиться около 2,1%.

В заявлении регулятора говорится о том, что инфляция останется выше 7% до конца текущего года. В связи с этим, необходимо использовать денежно-кредитную политику, чтобы добиться возврата инфляции к целевому показателю.

Регулятор повысил прогноз инфляции в Швеции на текущий год до 7,6% с 6%, на 2023 год - до 7,1% с 5%, а также понизил прогноз на 2024 год до 2,7% с 2,8%.