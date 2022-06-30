О нас

Центробанк Швеции поднял ключевую ставку из-за инфляции

Центробанк Швеции поднял ключевую ставку из-за инфляции Шведский регулятор Риксбанк в связи с инфляцией повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 0,75%.
Финансы
30 июня 2022 г. 14:26
Центробанк Швеции поднял ключевую ставку из-за инфляции

Шведский регулятор Риксбанк в связи с инфляцией повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 0,75%.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, к началу 2023 года ставка составит около 2%.

Ранее Центробанк планировал увеличить ставку к этому времени примерно до 1,2%. Во втором квартале 2025 года (конец прогнозного диапазона) ставка будет находиться около 2,1%.

В заявлении регулятора говорится о том, что инфляция останется выше 7% до конца текущего года. В связи с этим, необходимо использовать денежно-кредитную политику, чтобы добиться возврата инфляции к целевому показателю.

Регулятор повысил прогноз инфляции в Швеции на текущий год до 7,6% с 6%, на 2023 год - до 7,1% с 5%, а также понизил прогноз на 2024 год до 2,7% с 2,8%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Макрон прокомментировал решение ЕС
Макрон прокомментировал решение ЕС
23 июня 2022 г. 23:48
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
25 июня 2022 г. 00:14
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
27 июня 2022 г. 00:06
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
28 июня 2022 г. 09:29
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
28 июня 2022 г. 16:33
В Загатале селевые потоки затопили дома
ФотоВ Загатале селевые потоки затопили дома
29 июня 2022 г. 10:23
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
29 июня 2022 г. 16:37
В Баку пройдет турецко-азербайджанский бизнес-форум и выставка по медицине
ФотоВ Баку пройдет турецко-азербайджанский бизнес-форум и выставка по медицине
23 июня 2022 г. 17:25
Лавров: Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность 
Лавров: Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность 
24 июня 2022 г. 13:39
Блинкен: Санкции против России должны ускорить прекращение войны в Украине
Блинкен: Санкции против России должны ускорить прекращение войны в Украине
25 июня 2022 г. 00:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi