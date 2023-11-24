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Центробанк Шри-Ланки снизил ключевые ставки на 100 пунктов

Центробанк Шри-Ланки снизил ключевые ставки на 100 пунктов Валютный совет Центробанка Шри-Ланки снизил постоянную ставку по депозитным кредитам и постоянные ставки по кредитным линиям на 100 базисных пунктов, до 9% и 10% соответственно.
Финансы
24 ноября 2023 г. 10:04
Центробанк Шри-Ланки снизил ключевые ставки на 100 пунктов

Валютный совет Центробанка Шри-Ланки снизил постоянную ставку по депозитным кредитам и постоянные ставки по кредитным линиям на 100 базисных пунктов, до 9% и 10% соответственно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Центробанка.

"Решение было принято после тщательного анализа текущих и ожидаемых событий во внутренней и мировой экономике с целью достижения и поддержания инфляции на целевом уровне 5% в среднесрочной перспективе", - сообщил ЦБ.

Валютный совет считает, что краткосрочные риски существенно не изменят среднесрочный прогноз инфляции, поскольку экономическая активность, по прогнозам, останется ниже номинала в ближайшей и среднесрочной перспективе. Благодаря снижению процентных ставок и мерам денежно-кредитной политики, проводимым с июня 2023 года, было осуществлено достаточное смягчение денежно-кредитной политики для стабилизации инфляции в среднесрочной перспективе, пояснил банк.

Совет по денежно-кредитной политике ЦБ подчеркнул необходимость быстрого и полного проведения мер денежно-кредитного смягчения в отношении рыночных процентных ставок, особенно ставок по кредитам, со стороны финансовых учреждений с целью ускорить нормализацию рыночных процентных ставок в предстоящий период.

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Версия на английском языке Sri Lanka cuts interest rates to boost growth while waiting for IMF review

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