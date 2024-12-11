Центробанк: Положительное сальдо по денежным переводам физических лиц за 9 месяцев составило $440,5 млн

10:37

Денежные переводы физических лиц в Азербайджан за январь-сентябрь текущего года составили 848,5 млн долларов США, из страны - 408 млн долларов США. Таким образом положительное сальдо по денежным переводам составило 440,5 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом на брифинге в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) сказал директор департамента статистики ЦБА Самир Насиров.

По его словам, денежные переводы в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 33,75%, из страны - выросли на 1,6%.

За отчетный период больше всего денежных переводов в Азербайджан поступило из России (411 млн долларов США), Турции (133 млн долларов США), США (48 млн долларов США), Грузии (27 млн долларов США) и Великобритании (26 млн долларов США).

За 9 месяцев по объему переводов из Азербайджана за границу в топ-5 вошли: Турция (118 млн долларов США), США (45 млн долларов США), Россия (44 млн долларов США), Грузия (36 млн долларов США) и Великобритания (22 млн долларов США).