Центробанк России в рамках интервенций продал валюту на 84,8 млрд рублей

Центробанк России в первый день объявленных валютных интервенций, 24 февраля, продал на рынке валюту на 84,8 млрд рублей.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
О решении начать валютные интервенции ЦБ объявил 24 февраля, заявив о необходимости стабилизации ситуации на финансовом рынке на фоне геополитического обострения.
Ранее, 24 января, ЦБ РФ на фоне возросшей волатильности приостановил покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Минфин РФ по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти покупает для ФНБ иностранную валюту и золото. Исходя из раскрывавшихся ЦБ данных, все объемы покупок для Минфина пока приходились на валюту. Как сообщало министерство, объем покупок в период с 7 февраля по 4 марта должен был составить 634,7 млрд рублей, или 33,4 млрд рублей в эквиваленте ежедневно.
В понедельник утром регулятор повысил ключевую ставку до 20% годовых.