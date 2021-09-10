Центробанк России в пятый раз подряд повысил ключевую ставку

Центральный Банк России в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — до 6,75% годовых. Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Центральный Банк России в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — до 6,75% годовых. Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Уточняется, что на данный момент ставка находится на максимальном уровне с сентября-октября 2019 года.

"Совет директоров Банка России 10 сентября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,75% годовых. В II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня и, по оценкам Банка России, возвращается на траекторию сбалансированного роста", — говорится в сообщении ЦБ РФ.