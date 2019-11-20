Названы причины сокращения количества банков в России

Число банков в России продолжит сокращаться.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме «Россия зовет». По его словам, этому будут способствовать в том числе рост издержек банков и ужесточение требований Центробанка.

«С точки зрения пруденциального надзора и стабильности банковского сектора я все равно считаю, что слишком много банков, и их количество, естественно, будет сокращаться по мере введения новых требований к капиталу, снижения доходности, роста издержек, может быть, даже связанных с цифрой», — считает глава ВТБ.

По его словам, больной темой для банковского сектора стал рост требований к капиталу. «Но, думаю, что мы прошли самую трудную страницу или проходим с 1 января 2020 года... Да, Центробанк хочет принять еще целый ряд мер, которые потребуют, наверное, роста капитала для выполнения операций, но, думаю, что здесь разумный компромисс будет достигнут», — отметил Костин.

Напомним, с 1 октября ЦБ обязал банки рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН). По кредитам заемщикам с высоким ПДН установлены повышенные надбавки к коэффициентам риска, что для банков создает дополнительное давление на капитал. Центробанк также хочет получить дополнительные инструменты регулирования кредитования в России, в том числе обсуждается возможность прямого ограничения выдач в определенных секторах кредитования.

По данным на 8 ноября, ЦБ в 2019 году отозвал лицензии у 22 банков. Три лицензии были аннулированы по инициативе владельцев. За год была зарегистрирована лишь одна кредитная организация. Всего в стране 451 кредитная организация, из них 411 банков.