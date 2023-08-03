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Центробанк России утвердил логотип цифрового рубля

Центробанк России утвердил логотип цифрового рубля Банк России одобрил логотип цифрового рубля, который будет использоваться в банковских приложениях.
Финансы
3 августа 2023 г. 16:23
Центробанк России утвердил логотип цифрового рубля

Банк России одобрил логотип цифрового рубля, который будет использоваться в банковских приложениях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении регулятора.

"Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты - цифрового рубля. Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой - перекликается с логотипом Банка России", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ЦБ, логотип будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.

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Версия на английском языке Central Bank of Russia approves digital ruble logo

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