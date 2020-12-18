Центробанк России сохранил ключевую ставку без изменений

Регулятор третий раз подряд удерживает ставку на уровне 4,25% годовых

Совет директоров Банка России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", регулятор сохранил ключевую ставку третий раз подряд.

«С учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки»,— говорится в сообщении ЦБ.

С начала года регулятор снизил ставку в общей сложности на два процентных пункта. На прошлом заседании совета директоров 23 октября Центробанк сохранил ставку на уровне 4,25%. При это он пересмотрел среднесрочный прогноз до 2023 года.