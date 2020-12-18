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Центробанк России сохранил ключевую ставку без изменений

Центробанк России сохранил ключевую ставку без изменений Регулятор третий раз подряд удерживает ставку на уровне 4,25% годовых
Финансы
18 декабря 2020 г. 14:49
Центробанк России сохранил ключевую ставку без изменений

Совет директоров Банка России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", регулятор сохранил ключевую ставку третий раз подряд.

«С учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки»,— говорится в сообщении ЦБ.

С начала года регулятор снизил ставку в общей сложности на два процентных пункта. На прошлом заседании совета директоров 23 октября Центробанк сохранил ставку на уровне 4,25%. При это он пересмотрел среднесрочный прогноз до 2023 года.

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