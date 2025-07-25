О нас

Центробанк России снизил ключевую ставку до 18%

Центробанк России снизил ключевую ставку до 18% Совет директоров Банка России вновь принял решение снизить ключевую ставку - на 200 б.п., до 18% годовых с 20% годовых.
Финансы
25 июля 2025 г. 15:00
Центробанк России снизил ключевую ставку до 18%

Совет директоров Банка России вновь принял решение снизить ключевую ставку - на 200 б.п., до 18% годовых с 20%.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Банк России отмечает, что проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски по-прежнему связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли.

"Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий", - говорится в пресс-релизе.

Банк также обновил прогноз по цене на нефть, рассчитываемой для целей налогообложения, на 2025-2026гг, снизив его до $55 за баррель с $60 в предыдущем, апрельском прогнозе. Прогноз на 2027-2028гг - $60/барр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya Bankı uçot dərəcəsini 18 %-ə endirib

Другие новости из категории

Центробанк Азербайджана наложил штраф на Premium Bank и должностное лицо
Центробанк Азербайджана наложил штраф на "Premium Bank" и должностное лицо
25 июля 2025 г. 17:02
Государственное управление радиочастот выбрало страховщика
Государственное управление радиочастот выбрало страховщика
25 июля 2025 г. 16:39
Туристический центр Шахдаг выбрал страховщика
Туристический центр Шахдаг выбрал страховщика
25 июля 2025 г. 16:37
Центр социальных исследований выбирает аудитора
Центр социальных исследований выбирает аудитора
25 июля 2025 г. 16:18
Уставный капитал Ипотечного и кредитного гарантийного фонда увеличен на 8%
Уставный капитал Ипотечного и кредитного гарантийного фонда увеличен на 8%
25 июля 2025 г. 14:30
Шахбаз Шариф: Повышение S&P рейтинга Пакистана отражает доверие к экономическим реформам в стране
Шахбаз Шариф: Повышение S&P рейтинга Пакистана отражает доверие к экономическим реформам в стране
25 июля 2025 г. 14:27
Эльмар Мирсалаев: Страховые премии в Азербайджане по итогам года могут превысить 1,4 млрд манатов
Эльмар Мирсалаев: Страховые премии в Азербайджане по итогам года могут превысить 1,4 млрд манатов
25 июля 2025 г. 14:05
В Азербайджане средняя ставка по кредитам на ремонт жилья в I полугодии выросла до 17%
В Азербайджане средняя ставка по кредитам на ремонт жилья в I полугодии выросла до 17%
25 июля 2025 г. 14:05
Расходы Госслужбы трудовой инспекции выросли более чем в 14 раз
Расходы Госслужбы трудовой инспекции выросли более чем в 14 раз
25 июля 2025 г. 12:59
Инвестиции Фонда возрождения Карабаха в долговые ценные бумаги выросли на 20%
Инвестиции Фонда возрождения Карабаха в долговые ценные бумаги выросли на 20%
25 июля 2025 г. 12:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi