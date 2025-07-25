Центробанк России снизил ключевую ставку до 18%

Совет директоров Банка России вновь принял решение снизить ключевую ставку - на 200 б.п., до 18% годовых с 20% годовых.

Совет директоров Банка России вновь принял решение снизить ключевую ставку - на 200 б.п., до 18% годовых с 20%.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Банк России отмечает, что проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски по-прежнему связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли.

"Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий", - говорится в пресс-релизе.

Банк также обновил прогноз по цене на нефть, рассчитываемой для целей налогообложения, на 2025-2026гг, снизив его до $55 за баррель с $60 в предыдущем, апрельском прогнозе. Прогноз на 2027-2028гг - $60/барр.