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Центробанк России решил начать интервенции на валютном рынке

Центробанк России решил начать интервенции на валютном рынке Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке с целью стабилизации на финансовом рынке.
Финансы
24 февраля 2022 г. 11:09
Центробанк России решил начать интервенции на валютном рынке

Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке с целью стабилизации на финансовом рынке.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, Центробанк будет расширять ломбардный список и провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

"Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору".

Регулятор будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты.

"Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий", - сообщил регулятор.

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