Центробанк России предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке долларов

Банк России предписал с утра 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже.

Банк России предписал с утра 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По информации, согласно предписанию Банка России, с 09:00 3 марта 2022 года российские брокеры обязаны взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку иностранной валюты — долларов США, евро и фунтов стерлингов — не менее 30% от суммы сделки.

Ранее Банк России направил предписание, которым временно запретил брокерам исполнять поручения иностранных клиентов на продажу ценных бумаг.