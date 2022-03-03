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Центробанк России предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке долларов

Центробанк России предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке долларов Банк России предписал с утра 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже.
Финансы
3 марта 2022 г. 10:00
Центробанк России предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке долларов

Банк России предписал с утра 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По информации, согласно предписанию Банка России, с 09:00 3 марта 2022 года российские брокеры обязаны взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку иностранной валюты — долларов США, евро и фунтов стерлингов — не менее 30% от суммы сделки.

Ранее Банк России направил предписание, которым временно запретил брокерам исполнять поручения иностранных клиентов на продажу ценных бумаг.

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Версия на английском языке Dollar buyers to be charged 30% commission in Russia
Версия на азербайджанском языке Rusiyada dollar alanlardan 30% komissiya tutulacaq

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