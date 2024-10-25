Центробанк России повысил ключевую ставку до 21%

Совет директоров Банка России по итогам заседания объявил о повышении ключевой ставки на 200 б. п. - с 19% до 21% годовых.

Совет директоров Банка России по итогам заседания объявил о повышении ключевой ставки на 200 б. п. - с 19% до 21% годовых.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Базовый прогноз регулятора предполагает, что в 2024 году инфляция будет в коридоре 6,5-7%, а в 2025 году снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Однако в сентябре текущего года, по данным ЦБ, сезонно скорректированная инфляция выросла до 9,8% с 7,5% в августе. Базовая инфляция выросла до 9,1% после 7,7% в августе.