Центробанк России повысил ключевую ставку до 19%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 19% годовых.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 19% годовых.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в заявлении регулятора.

"Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году", - говорится в заявлении.

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Изначально базовым прогнозом большинства аналитиков было сохранение ставки в сентябре на уровне 18% с возможностью повышения на следующем заседании, в октябре.

Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября.