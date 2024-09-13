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Центробанк России повысил ключевую ставку до 19%

Центробанк России повысил ключевую ставку до 19% Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 19% годовых.
Финансы
13 сентября 2024 г. 14:59
Центробанк России повысил ключевую ставку до 19%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 19% годовых.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в заявлении регулятора.

"Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году", - говорится в заявлении.

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Изначально базовым прогнозом большинства аналитиков было сохранение ставки в сентябре на уровне 18% с возможностью повышения на следующем заседании, в октябре.

Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября.

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