Центробанк повысил прогноз по оттоку капитала из России

Центробанк России понизил прогноз по чистому оттоку капитала из страны в 2019 году с 40 млрд долларов до 37 млрд.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, это следует из среднесрочного прогноза ЦБ по итогам заседания совета директоров регулятора.

При этом регулятор оставил без изменений прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2021 и 2022 годы на уровне 15 млрд долларов.

Согласно данным, публиковавшимся ранее, чистый отток капитала из России (чистое кредитование нерезидентов) за 11 месяцев составил 33,7 млрд долларов, оказавшись в 1,6 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Отдельно в ноябре отток составил 2,1 млрд долларов.

Напомним, в конце прошлого года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ, положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.