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Центробанк России оставил ключевую ставку без изменений

Центробанк России оставил ключевую ставку без изменений

Центробанк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 20 марта, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. 

Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора.

«В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отмечается в релизе.

Это второе заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля, 22 марта и 26 апреля 2019 года, Центробанк не менял ключевую ставку, а 14 июня, 26 июля, 6 сентября, 25 октября, 13 декабря 2019 года и 7 февраля 2020-го принял решение снизить ее.

В 2018-м регулятор ужесточал денежно-кредитную политику дважды: в сентябре и декабре. Так ЦБ реагировал на возможные угрозы финансовой стабильности и риски ускорения инфляции, поясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля.

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