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Центробанк России ограничил торги иностранными акциями

Центробанк России ограничил торги иностранными акциями Банк России с понедельника ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые были заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями.
Финансы
30 мая 2022 г. 10:54
Центробанк России ограничил торги иностранными акциями

Банк России с понедельника ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые были заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, исключение составили ценные бумаги иностранных эмитентов, чья основная деятельность приходится на Россию.

"Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России", - говорится в сообщении регулятора.

Мера направлена на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков, подчеркнули в ЦБ.

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