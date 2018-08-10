Центробанк России о ситуации на валютном рынке

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Банк России прокомментировал нынешнюю ситуацию на валютном рынке страны.

Как передает Report, в сообщение регулятора говорится, что повышенная в последние дни волатильность курса рубля является естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках.

Отмечается, что поддержку рублю оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки.

Центробанк заверил, что он имеет достаточно инструментов для предотвращения угрозы финансовой стабильности.

Напомним, что сегодня курс доллара в России перевалил за 67 руб. впервые с 3 августа 2016 года.