Центробанк РФ намерен оспаривать заморозку золотовалютных резервов в суде

Банк России будет оспаривать заморозку золотовалютных резервов и готовит судебные иски.

Банк России будет оспаривать заморозку золотовалютных резервов и готовит судебные иски.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

По ее словам, в связи с заморозкой части резервов пришлось ввести дополнительные нормы валютного контроля. "Были введены эти нормы валютного контроля. Я знаю, что многие предприятия тоже очень жаловались по внешнеэкономической деятельности, когда тяжело рассчитываться. Но это вынужденная мера. Будь у нас золотовалютные резервы, вот эта часть [была бы] не заморожена, не было бы необходимости в таких драконовских мерах по движению капитала", - пояснила Набиуллина.

ЕС в конце февраля принял решение о запрете операций, связанных с управлением резервами и активами ЦБ РФ, включая операции с любым юридическим лицом, а также юридическим лицом или органом, действующим от имени или по указанию Центробанка.

Ранее министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили запрет всех транзакций с Центральным банком РФ и заморозку его активов.