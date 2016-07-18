​Центробанк привлек на депозитном аукционе 37 млн. манатов

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем очередном депозитном аукционе Центробанка Азербайджана (ЦБА) по привлечению средств в объеме 100 млн. манатов спрос составил 37 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам на аукционе составила 6,98% годовых.

Отметим, что на состоявшемся 11 июля депозитном аукционе ЦБА по привлечению средств в объеме 50 млн. манатов спрос составил 45 млн. манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам на аукционе составила 5,99% годовых.

На депозитном аукционе 4 июля по привлечению средств в объеме 50 млн. манатов спрос был равен 98,5 млн. манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам на аукционе составила 5,96% годовых.

Напомним, что по итогам проведенного Центробанком первого аукциона по привлечению средств объем привлеченных депозитов составил 129 млн. манатов. Средневзвешенная процентная ставка составила 6,49% годовых.

"Депозитные операции направлены на развитие денежного рынка и усовершенствование операционных рамок денежной политики", - заявили в банке.

Отметим, что срок депозитного аукциона - 1 месяц.

По первоначальному анонсу ЦБА планировалось привлечение 150 млн. манатов, процентная ставка ожидалась в диапазоне 4,01-6,99%. Однако фактически привлечено 86% запланированного объема.