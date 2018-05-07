Центробанк привлек на депозитном аукционе 350 млн манатов

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Сегодня состоялся очередной депозитный аукцион Центробанка Азербайджана (ЦБА) по привлечению средств.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, на аукционе было привлечено 350 млн манатов.

Спрос увеличился в 2,6 раза - на 917,9 млн манатов.

По итогам аукциона, средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам на аукционе составила 8,01% годовых.