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    Центробанк привлек на депозитном аукционе 350 млн манатов

    © Report

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Сегодня состоялся очередной депозитный аукцион Центробанка Азербайджана (ЦБА) по привлечению средств.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, на аукционе было привлечено 350 млн манатов. 

    Спрос увеличился в 2,6 раза - на 917,9 млн манатов.

    По итогам аукциона, средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам на аукционе составила 8,01% годовых.

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