Центробанк привлек на депозитном аукционе 15 млн. манатов

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем очередном депозитном аукционе Центробанка Азербайджана (ЦБА) по привлечению средств в объеме 50 млн. манатов спрос составил 15 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам на аукционе составила 9,49% годовых.

Отметим, что по итогам проведенного Центробанком 29 августа аукциона объем привлеченных средств составил 30 млн. манатов, средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам на аукционе - 9,49% годовых. В то же время 22 августа привлечено 30 млн. манатов, 15 августа - 15 млн. манатов, 8 августа - 40 млн. манатов, 1 августа - 20 млн. манатов.