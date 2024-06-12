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Центробанк: Правительство Азербайджана выкупило порядка 40% евробондов

Центробанк: Правительство Азербайджана выкупило порядка 40% евробондов
Финансы
12 июня 2024 г. 13:19
Центробанк: Правительство Азербайджана выкупило порядка 40% евробондов

В первом квартале этого года правительство Азербайджана выкупило ценные бумаги (евробонды) на сумму 900 млн долларов США (39,35% от их общего объема).

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров.

По его словам, это связано с истечением срока погашения ценных бумаг в этом объеме, и служит снижению внешней задолженности.

"В балансе движения капитала и финансов образовался дефицит в размере 1,6 млрд долларов США. Дефицит связан с выполнением финансовых обязательств предприятий и организаций, работающих на территории страны. То есть за этот период были сокращены крупные финансовые обязательства нашей страны", - сказал Насиров.

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Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan reveals significant Eurobond buyback
Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bank: Azərbaycan hökuməti avrobondların 40 %-ə yaxınını geri alıb

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