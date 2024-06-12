Центробанк: Правительство Азербайджана выкупило порядка 40% евробондов

В первом квартале этого года правительство Азербайджана выкупило ценные бумаги (евробонды) на сумму 900 млн долларов США (39,35% от их общего объема).

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров.

По его словам, это связано с истечением срока погашения ценных бумаг в этом объеме, и служит снижению внешней задолженности.

"В балансе движения капитала и финансов образовался дефицит в размере 1,6 млрд долларов США. Дефицит связан с выполнением финансовых обязательств предприятий и организаций, работающих на территории страны. То есть за этот период были сокращены крупные финансовые обязательства нашей страны", - сказал Насиров.