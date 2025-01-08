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WGC: Центробанк Польши в ноябре 2024 года купил 21 т золота

WGC: Центробанк Польши в ноябре 2024 года купил 21 т золота Мировые Центробанки в ноябре 2024 года, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 53,4 тонны.
Финансы
8 января 2025 г. 13:32
WGC: Центробанк Польши в ноябре 2024 года купил 21 т золота

Мировые Центробанки в ноябре 2024 года, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 53,4 тонны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Интерфакс.

Крупнейшими покупателями золота в ноябре являлись: Польша (21 т), Узбекистан (9 т), Индия (8,4 т), Казахстан (5,1 т).

Впервые с апреля 2024 года об увеличении запасов золота сообщил Китай (плюс 5 т). Также среди покупателей оказались Иордания (4,1 т), Турция (3 т), Чехия (1,6 т), Гана (1,2 т), Монголия и Мальта (менее 1 т).

Основным продавцом золота в ноябре был Сингапур (5,2 т).

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Версия на азербайджанском языке Polşa ötən ilin noyabrında 21 ton qızıl alıb

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