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Центробанк обнародовал структуру валютных резервов

Центробанк обнародовал структуру валютных резервов Центробанк обнародовал структуру валютных резервов
Финансы
5 июня 2025 г. 11:11
Центробанк обнародовал структуру валютных резервов

По состоянию на конец 2024 года официальные валютные резервы Центрального Банка Азербайджана (ЦБА) состояли на 87% из долларов США, на 3% из евро, на 2% из китайских юаней, на 1% из британских фунтов стерлингов и на 7% из SDR (специальных прав заимствования МВФ).

Об этом сообщили Report в ЦБА.

Согласно информации, в прошлом году валютные резервы ЦБА управлялись на основе выбранных бенчмарков в соответствии с целями каждого транша и суб-портфелей, инвестируясь в государственные и квази-государственные долговые обязательства зарубежных стран с инвестиционным кредитным рейтингом. Наряду с внутренним управлением, продолжалось сотрудничество с иностранными менеджерами.

В целом, валютные резервы управлялись путем разделения на операционный транш, служащий для поддержки денежно-кредитной политики, и инвестиционный транш, хранящийся с целью повышения доходности, в условиях высокой неопределенности, вызванной геополитическими и геоэкономическими реалиями. Велась работа по инвестированию в альтернативные валюты.

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Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan reveals composition of foreign exchange reserves
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatlarının tərkibi açıqlanıb

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