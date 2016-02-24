​Центробанк обнародовал объем чистых продаж валюты

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ / После внедрения режима плавающего курса Центральный банк Азербайджана (ЦБА) значительно сократил интервенции в валютный рынок. В целом, в 2015 году чистые продажи валюты ЦБА составили 8,4 млрд. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Обзор денежной политики" ЦБА, по итогам 2015 года валютные резервы ЦБА составили 5 млрд. долларов. Валютные резервы Центробанка составили 90,3% манатной денежной массы в широком смысле (M2) (международная норма - минимум 10-20%).

Отмечается, что 21 декабря 2015 года правление Центробанка приняло решение о переходе к режиму плавающего курса. Это решение обусловило формирование курса маната в соответствии с конъюнктурой валютного рынка. Отметим, что переход на плавающий курс положил конец применению механизма бивалютной корзины. В конце 2015 года ЦБА привел курсовую политику в соответствие с новым режимом.

Отмечается, что на сегодняшний день Центробанк осуществляет продажи валюты посредством денежных аукционов.

"Операции ЦБА направлены на предотвращение резких колебаний курса. Средневзвешенный курс по межбанковским операциям устанавливается как официальный курс. Преимуществом плавающего курса является то, что он нейтрализует негативное воздействие глобальных шоков на экономику страны. В то же время новый режим поощряет развитие финансовых рынков, поддерживает использование ряда новых финансовых инструментов".

В то же время отмечается, что в 2015 году манат подешевел по отношению ко многим валютам. Доллар США укрепился по отношению к манату на 98,8%, евро - 79%.

Индекс номинального эффективного курса маната по ненефтяному сектору снизился на 23,3%, реальный эффективный курс - на 23,5%. За счет ценовой разницы реальный эффективный курс снизился на 0,2%. Отметим, что снижение реального эффективного курса является фактором, влияющим на развитие ненефтяного экспорта и замену импорта.