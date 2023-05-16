Центробанк ОАЭ ввел санкции против восьми банков

Центральный банк ОАЭ ввел административные санкции в отношении восьми банков, работающих в стране.

Центральный банк ОАЭ ввел административные санкции в отношении восьми банков, работающих в стране.

Как передает Report, об этом сообщила эмиратская газета Khaleej Times со ссылкой на заявление регулятора.

"Административные санкции учитывают несоблюдение банками указаний Центробанка о непредоставлении каких-либо кредитов бенефициарам кредитов, полученных от Фонда урегулирования просроченных долгов подданных (NDDSF), включая кредитные карты", - отмечается в пояснении.

В нем также говорится, что решение принято в соответствии со статьей Федерального закона от 2018 года о Центральном банке и организации финансовых учреждений и их деятельности.

Сообщается, что регулятор намерен обеспечить прозрачность деятельности банков и повышение эффективности финансовой системы ОАЭ.

Ранее ЦБ ОАЭ также наложил административные санкции на несколько обменных пунктов за несоблюдение правил.