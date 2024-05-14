Центробанк Монголии снизил ключевую ставку до 11%

Уменьшение уровня инфляции в Монголии с 7% до 6,4% повлияло на решение Монголбанка (центрального банка страны) снизить ключевую ставку с 12 до 11%.

Уменьшение уровня инфляции в Монголии с 7% до 6,4% повлияло на решение Монголбанка (центрального банка страны) снизить ключевую ставку с 12 до 11%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба банка.

"Комитет по денежно-кредитной политике Монголбанка на внеочередном заседании принял решение снизить ключевую ставку на один процент с 12% до 11% из-за снижения уровня инфляции с 7% в марте до 6,4% в апреле в среднем по стране и 6,1% в столице", - сообщили в банковской пресс-службе.

Она напомнила, что два месяца назад комитет по денежно-кредитной политике снизил ключевую ставку с 13% до 12%. На это повлияли стабилизация цен на основные отечественные продукты питания и товары, а также повышение объема экспорта. Это оказало положительное влияние на платежный баланс страны.

"Решение снизить ключевую ставку принято, чтобы поддержать рост экономики. Но массовая гибель почти 7,5 млн сельскохозяйственных животных за прошедшие зиму и весну негативно повлияет на аграрный сектор и дальнейший экономический рост", - отметили в пресс-службе.