Центробанк Китая укрепил курс юаня к доллару

Народный банк Китая (Центробанк) укрепил во вторник курс национальной валюты на 171 базисный пункт, до 6,4254 юаня за доллар.

Народный банк Китая (Центробанк) укрепил во вторник курс национальной валюты на 171 базисный пункт, до 6,4254 юаня за доллар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно данным, опубликованным на официальном сайте регулятора, это максимальное значение с 19 июня 2018 года.

Нынешнее укрепление курса длится третий рабочий день подряд. Как пишет во вторник финансовое издание "Сина цайцзин" со ссылкой на китайских экспертов, оно связано с ослаблением индекса доллара. Также отмечается, что мировая экономика по-прежнему находится под влиянием пандемии, международный финансовый рынок сталкивается с неопределенностью. Вместе с тем экономика Китая демонстрирует рост и качественное развитие.

Согласно прогнозу, пишет издание, в мае курс китайской валюты будет находиться в диапазоне от 6,45 до 6,6 юаня за доллар.