Центробанк Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума

Народный банк Китая (центробанк) повысил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 241 базисный пункт до 6,9915 юаня за доллар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 6 августа.

Впервые с 12 ноября текущего года обменный курс валютной пары поднялся выше критической отметки в семь юаней за доллар. Амплитуда колебаний - 241 базисный пункт - стала максимальной с 6 ноября.

Местные эксперты считают, что в следующем году экономика КНР продолжит устойчивый рост, открытость финансовых рынков будет увеличиваться, иностранные инвесторы сохранят оптимистичный настрой по отношению к китайскому рынку капитала. По их мнению, обменный курс юаня к доллару в целом стабилен и колеблется в разумных пределах.