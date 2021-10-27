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Центробанк Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума почти за 5 месяцев

Центробанк Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума почти за 5 месяцев Народный банк Китая (Центробанк) в среду укрепил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 34 базисных пункта, до 6,3856 юаня за доллар США. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 3 июня текущего года.
Финансы
27 октября 2021 г. 09:10
Центробанк Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума почти за 5 месяцев

Народный банк Китая (Центробанк) в среду укрепил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 34 базисных пункта, до 6,3856 юаня за доллар США. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 3 июня текущего года.

Как передает Report со ссылкой на Prime, укрепление курса китайской валюты по отношению к доллару длится третий рабочий день подряд.

В 2020 году на фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая 2020 года регулятор понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 юаня за доллар США. Однако после этого юань начал постепенно укрепляться по отношению к американской валюте.

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Версия на английском языке China’s Central Bank strengthens yuan rate against US dollar

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