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Центробанк Китая принял решение по основной ставке LPR

Центробанк Китая принял решение по основной ставке LPR Народный банк Китая (Центробанк) в понедельник вновь сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,65%.
Финансы
20 февраля 2023 г. 09:13
Центробанк Китая принял решение по основной ставке LPR

Народный банк Китая (Центробанк) в понедельник вновь сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,65%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Годовая LPR, в августе 2019 года ставшая новым бенчмарком кредитования, не менялась с апреля 2020 года по декабрь 2021 года, оставаясь на уровне 3,85%, однако в декабре 2021 года была понижена до 3,8%, в январе 2022 года - до 3,7%, в августе - до 3,65% и после этого не менялась.

В понедельник ЦБ Китая сообщил, что годовая LPR, как и месяцем ранее, осталась на уровне 3,65%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также осталась неизменной на уровне 4,3%.

Народный банк Китая в конце августа 2019 года объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты компаний по займам и поддержать экономику. В рамках реформы регулятор изменил ставку-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Теперь банки должны использовать LPR в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок, а не базовую банковскую кредитную ставку Народного банка Китая.

В официальном установлении ставки участвуют 18 китайских банков.

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